البترول توقع مذكرة تفاهم مع سيمنز وDNV وإنكسبرت إنرجي لتعزيز مستويات السلامة وتحديث خطوط الأنابيب

وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركائها تحالف سيمنس وDNV وإنكسبرت إنرجي، بهدف تعزيز مستويات السلامة ورفع كفاءة وأمان واستدامة شبكة أنابيب البترول لنقل وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز من مكانة مصر من نقل وتخزين المواد البترولية وتمكين شركة انابيب البترول نحو مرحلة مستقبلية من النمو وتواجدها محليا وإقليميا.

جرت مراسم التوقيع بمقر الهيئة بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى جانب الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز مصر، السيد مصطفى الباجورى، والسيد توماس رانجو عن شركة دى ان فى DNV، والسيد اسامة السعداوى، الرئيس التنفيذى لشركة انكسبرت انرجى وممثلين رفيعي المستوى من شركات سيمنس وDNV وإنكسبرت إنرجي.

كما شهد توقيع الاتفاقية المهندس ايمن عبد البديع، نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع والدكتور تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للسلامة والصحة المهنية والبيئة وعدد من قيادات الهيئة.

ويشمل هذا التعاون الاستراتيجي تنفيذ مشروع متكامل من ثلاث مراحل رئيسية لتحديث وتطوير شبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة أنابيب البترول (PPC)، والتي تُعد من أكبر شبكات خطوط الانابيب في المنطقة بطول يزيد عن ٧٠٠٠ كيلومتر تمتد عبر أنحاء الجمهورية.

تطوير أنظمة السلامة

سيعمل تحالف الشركاء على التطوير الشامل لأنظمة السلامة وسلامة العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الأصول من خلال المراحل الآتية:

المرحلة الأولى: تحليل فجوة شامل لتحديد المخاطر التشغيلية وعمل تحسينات عاجلة لرفع مستويات الأمان والسلامة للعمليات الحيوية ومعالجة المخاطر التشغيلية.

المرحلة الثانية: إعادة تأهيل البنية التحتية للشركة، وتطبيق تقنيات التوأمة الرقمية (Digital Twin) وأنظمة المراقبة اللحظية، إلى جانب دراسة وتطوير هيكل التعريفة لضمان الكفاءة الاقتصادية.

المرحلة الثالثة: تطبيق حلول الصيانة التنبؤية، وتقييم شامل لاستدامة الوضع المالي للشركة، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات نقل وتخزين موثوقة وفعّالة اقتصاديًا طبقا لمستويات قياسية.

الاعتماد على تكنولوجيا سيمنس وDNV للتحوّل الرقمي والسلامة

سيعتمد البرنامج على أحدث التقنيات والحلول الرقمية المقدمة من شركتي DNV وسيمنس لتحقيق تحول نوعي في إدارة السلامة التشغيلية وتحسين أداء الشبكة.

وتشمل هذه الحلول تطبيقات الأتمتة الصناعية المتقدمة، ونماذج التوأمة الرقمية، وأدوات المراقبة والتحليل اللحظي، إلى جانب الفحص القائم على المخاطرRBI، والحلول الذكية لرصد الأداء ومنع التعديات غير القانونية وسرقة المنتجات البترولية، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام.

وصرّح المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول قائلًا: "تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الهيئة بتحديث وتأمين واستدامة البنية التحتية لنقل وتخزين المواد البترولية".

وأشار الحضور أنه من خلال توظيف أحدث تقنيات DNV وسيمنس، سنحقق نقلة نوعية في معايير الأمان والتميز التشغيلي، ونحد من أية تعديات أو سرقات، ونعزز دور مصر كمركز إقليمي موثوق للطاقة.

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