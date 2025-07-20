"بتروجت" تدرب 89 مدير مشروع ضمن برنامج "Believers Build Better Tomorrow"

في إطار التزامها المستمر بتطوير رأس المال البشري وتعزيز الكفاءة التشغيلية، نظّمت شركة بتروجت رعاية المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ورشة عمل تفاعلية للدفعة الثانية من مديري المشروعات، ضمن فعاليات برنامج "Believers Build Better Tomorrow" الذي أطلقته الشركة كأحد المحاور الرئيسية لخطة تطوير القيادات التنفيذية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطة الشركة الاستراتيجية للفترة 2022 – 2026. وتنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

89 مدير مشروع يتم تدريبهم على دفعتين

وضمت الورشة مشاركة 49 مدير مشروع، ليصل إجمالي عدد المشاركين من الدفعتين الأولى والثانية إلى 89 مديرًا، على أن تتوالى مشاركة المجموعات المتبقية لاحقًا.

وشمل تصميم البرنامج تحقيق تمثيل متوازن لمختلف أفرع الشركة داخليًا وخارجيًا، وتغطية أنواع المشروعات المتنوعة التي تنفذها بتروجت، فضلًا عن إشراك كوادر شابة ضمن خطة الإعداد لقيادات الصف الثاني، بما يدعم استراتيجية الشركة في استدامة التميز المؤسسي وبناء مستقبل قيادي قوي.

وتناولت ورشة العمل عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة، أبرزها تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتطوير المهارات القيادية والمفاهيم المؤسسية للإدارة وإدارة الضغوط والتغيير، ومهارات التفاوض وحل النزاعات وإدارة الوقت وإدارة علاقات العملاء (CRM).

واستُهلت الورشة بعرض شامل لمؤشرات الأداء لعام 2024، واستعراض تأثير الخطة الاستراتيجية على النتائج، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية، وذلك بحضور نخبة من قيادات الشركة بهدف ضمان التفاعل المباشر وفتح قنوات حوار بنّاء مع مديري المشروعات.

كما تم تصميم البرنامج وتنفيذه بالكامل بواسطة كوادر شركة بتروجت، وقاد فعالياته نخبة من المستشارين التنفيذيين بالشركة، من بينهم طارق عدلي مستشار رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية والبيئة، والمهندس محمد صبح مستشار رئيس الشركة للدعم الفني والتخطيط الاستراتيجي

والدكتورة مها زهران مدير عام المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.

وشارك في تقديم الجلسات عدد من القيادات التنفيذية بالشركة، مما أضاف بعدًا تفاعليًا ثريًا للبرنامج.

كما شهدت الجلستان الافتتاحية والختامية حضور 16 قيادة تنفيذية، في تأكيد واضح على دعم الإدارة العليا لتوجهات التطوير المؤسسي.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الخطوات التنفيذية لبرنامج "Believers Build Better Tomorrow"، الذي يهدف إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة وتنفيذ المشروعات، وترسيخ مفاهيم القيادة المؤثرة والابتكار والاستدامة المؤسسية.

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