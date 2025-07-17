الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع وفد "آسيا بوتاش" الصينية فرص الاستثمار بقطاع التعدين

البترول، فيتو
البترول، فيتو

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مهمًا مع وفد رفيع المستوى من شركة "آسيا بوتاش" الصينية، في إطار فعاليات منتدى مصر الدولي للتعدين 2025.

ضم الوفد كلًا من يو باوليه – نائب رئيس الشركة، وليو شياويانج – مدير الاستثمار، وتان شينجسان – مدير الشئون الإدارية، وتشانج جوانجوي – مهندس جيولوجي.

وأعرب وفد الشركة الصينية في مستهل اللقاء عن سعادتهم بالمشاركة في المنتدى، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وحرصهم على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعدين. واستعرض الوفد استراتيجية الشركة، التي تضخ استثمارات تُقدَّر بحوالي 2.7 مليار دولار في صناعة البوتاس، مشيرين إلى اهتمام "آسيا بوتاش" بالاستثمار في السوق المصري، لما تمتلكه مصر من احتياطيات واعدة من الفوسفات والبوتاس، فضلًا عن موقعها الجغرافي الفريد.

 

شراكة مصرية صينية 

 

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى وجود العديد من الشركات الصينية التي تعمل بنجاح في السوق المصرية فى مختلف المجالات، وأوضح أن قطاع التعدين في مصر يزخر بفرص استثمارية واعدة، في ظل توافر البنية التحتية واللوجستية المؤهلة، إضافة إلى أن مصر تُعد بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتيح جذب الخامات وتصنيعها محليًا لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق عائد اقتصادي مشترك.

كما أشار الوزير إلى اهتمام مصر بمشروعات الطاقة الخضراء، مثل إنتاج الأمونيا الخضراء، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركاء دوليين لديهم الخبرة والقدرات التمويلية والتكنولوجية.

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