تعقد وزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى كلية الشرطة للعام الدراسى 2025/ 2026.

الإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ويشارك فى حضور المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة وكبير معلمى الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية وسط حضور إعلامى.



شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

وأعلن رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية عن فتح باب التقديم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام الأكاديمي 2025/2024، وذلك لحاملي المؤهلات الجامعية العليا من الجنسين.

وحددت الأكاديمية عدة شروط رئيسية للالتحاق، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين دون جنسية أجنبية، وأن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق فصله من وظيفة حكومية أو جهة دراسية.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي بدرجة بكالوريوس أو ليسانس بتقدير عام جيد على الأقل، على أن يكون قد تخرج خلال عامي 2024 أو 2025.

أما بالنسبة للحاصلين على درجات الماجستير أو الدكتوراه، فيمكنهم التقديم بشرط الالتزام بحدود السن التالية:

سن القبول لحاملي البكالوريوس أو الليسانس: لا يتجاوز 28 عامًا.

لحاملي الماجستير: لا يتجاوز 30 عامًا.

لحاملي الدكتوراه: لا يتجاوز 35 عامًا.

أما من الناحية البدنية، فيشترط ألا يقل طول الذكور عن 165 سم والإناث عن 160 سم، مع التناسق في الوزن حسب معادلة (الطول – 90).

كما يشترط اجتياز مجموعة من الاختبارات الدقيقة تشمل الكشف الطبي الشامل، اختبارات اللياقة البدنية، الكشف النفسي، واختبار السمات الشخصية.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًّا وتدريبيًّا وبحثيًّا؛ فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم.

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