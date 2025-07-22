المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد

كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري المستندات والأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 فى الطرح الجديد.

ويتضمن إجمالي الطرح 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية، يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

1.مــلء وتوقيــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية والإقــرار المرفقيــن بالكراســة بخــط واضـــح، وإرفاقهمــا ضمــن المســتندات التــي ســيتم رفعهــا عنــد التقــدم بطلــب حجــز الوحــدة الســكنية.



2.إرفــاق ايصــال ســداد مقــدم الحجــز ومصاريــف التســجيل والمصاريــف اإلداريــة بالإضافــة للمســتندات التاليــة بصيغة PDF بحد أقصى MB2 لتحميلها على الموقع بملف واحد:



طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات

أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - أمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خلافـه - امتـلاك أى سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أى أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيــر أو أى أوراق ماليــة تــدر دخــلا إضافــيا (تفيــد صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو الأســرة (الــزوج والزوجــة) إذا كانــت تعمــل والأولاد القصر علــى أن تكــون مختومــة ومؤرخــة ومعتمــدة.



إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).



فـي حالـة سـبق الحجـز بأحـد مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند ُيُفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بـالإعلان السـابق.



فيمــا يخــص العــملاء الســابق تقدمهــم علــى شــطا - عزبــة البرج-الغردقــة فــي حالــة تجاوزهــم ســن الـ 50 سنة، ولديهــم الرغبــة فــي تقديــم طلــب مســتفيد بديــل، يجــب اســتيفاء المســتندات الســابقة مــن جانــب المســتفيد البديــل، بالإضافــة إلــى ما يلــي:

نموذج الإقرار الخاص بالمستفيد البديل موقع من الطرفين (صاحب الطلب والمستفيد البديل (مرفق بالكراسة).



استيفاء المستند الدال على صلة القرابة (شهادة ميلاد الأبناء أو وثيقة الزاوج للزوج أو الزوجة).

كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنظمة سداد شقق الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7.

- يتــم ســداد مصروفــات التســجيل لا تــرد ولا تســترد، عـن طريـق وسـائل الدفـع الالكترونيـة المتاحـة عبـر الموقـع الرسـمي لمنصـة مصـر الرقميـة ) بطاقـة ائتمان/ خصـم – شـبكة شـركات التحصيـل »خالـص« – بطاقـات ميـزة – محافـظ ميـزة (وكذلـك سـداد مقـدم جديـة الحجـز)، وهـو مبلـغ يـرد فـي حالـة عـدم التخصيـص (والمصروفـات الإداريـة) لا تـرد مـن خـلا أي مكتب بريـد مميكن علــى مسـتوى كافـة المـدن والمحافظـات المطـروح بهـا الوحـدات السـكنية وذلـك بعـد مـرور 48 سـاعة علـى إتمام عمليـة التسـجيل بنجـاح علـى منصـة مصـر الرقميـة.



- سـداد نسـبة %5 مـن سـعر بيـع الوحـدة كمبلـغ الصيانـة للمشـروع الكائـن بـه الوحـدة السـكنية )ً حيـث سـيقوم الصنـدوق باسـتخدام عائـده مسـتقبلا بصفـة دائمـة للحفـاظ علـى الطابـع المعمـاري للمشـروع وكذلك علـى الثــروة العقاريـة، وهـذا كلـه وفقـا لقــرار مجلـس إدارة الصنـدوق فـي هـذا الشـأن، بحيـث يتـم سـدادهً ا نقـدا عنـد التعاقـد أو تقسـيطها ضمـن التمويـل الممنـوح للعميـل، هـذا بخـلاف مـا سـيتحمله اتحـاد الشـاغلين الـذي سـيتم إنشـائه مسـتقبال ً للعمـارة الكائـن بهـا الوحـدة السـكنية المشـتراه والـذي سـيكون عضـوا بـه مشـتري الوحـدة وسـيلتزم بمـا يقـره الاتحـاد مـن مبالـغ.



- الحـد الاقصـى لقسـط التمويـل ومبلـغ الصيانـة للوحـدة السـكنية )فـي حالـة تقسـيطها ضمـن التمويـل الممنـوح( لا

يتجـاوز 40 ً % مـن صافـي الدخـل الشـهري )ويجـوز تعديلـه بنـاءا علـى أي تعديـلات يجريهـا البنـك المركـزي المصـري/ أو هيئـة الرقابـة الماليـة علـى قوانيـن منـح التمويـل ونسـبة القسـط للدخـل عنـد التعاقـد(، علمـا أنـه يمكـن تطبيـق القسـط المتزايـد بنسـبة لا تزيـد عـن 7 ً % سـنويا ً طـوال مـدة التمويـل، حيـث يتـم حسـابه طبقـا لسـعر بيـع الوحـدة والدخـل والسـن لصاحـب الطلـب.



- فـي حالـة انطبـاق الشـروط علـى المتقـدم صاحـب الطلـب، وقبـل التعاقـد علـى الوحـدة المخصصـة لـه علـى النظـام

الالي للصنـدوق يشـترط مـا يلـي:

- قبول الملف بعد الاستعلام الميداني واالئتماني.

- اسـتكمال النسـبة المقـررة مـن باقـي مقـدم حجـز الوحـدة السـكنية فـي ضـوء الشـروط والمحـددات والتـي يتـم

ً احتســابها وفقــا إلجمالــي قيمــة الوحــدة الســكنية، وذلــك بنظــام التمويــل العقــاري المدعــوم بفائــدة 8 ً % ســنويا للعمــاء منخفضــي الدخــل، وبفائــدة %12 للعمــلاء متوســطي الدخــل يتــم تغييـــرها طــوال فتـــرة التمويــل بحــد أقصــى 20 ً عامــا ً لــكال مــن منخفضـي ومتوسـطي الدخـل تحـدد طبقـا للدخـل والسـن...إلـخ بنظـام التمويل العقـاري، بعـد الاسـتعلام الميداني والائتمانــي وانطبــاق الشــروط علــى صاحــب الطلــب وقبــل التعاقــد علــى الوحــدة الســكنية بنظــام التمويــل العقــاري.

- سـعر بيـع الوحـدة السـكنية يشـمل الدعـم النقـدي المباشـر الـذي يحـدد حسـب مسـتوي الدخـل لصاحب الطلب وحسـب ســعر الوحــدة الســكنية ويكــون ذلــك للعمــلاء مــن منخفضــي الدخــل فقــط، ويتــم خصــم قيمتــه مــن ســعر بيــع الوحـدة، والـذي لا يشـمل الدعـم غيــر المباشـر ).



- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي للعملاء وفقا لقيمة الدخل عند تنفيذ إجراءات صرف القرض ومنح التمويل.

فيما يخص الوحدات تحت الإنشاء تسليم خلا 36 شهرا:



- يتــم ســداد عــدد 12 دفعــة ربــع ســنوية، بحيـث يتـم اسـتكمال باقـي مقـدم جديـة الحجـز ليصـل إلـى النسـبة المقـررة.

- يبـدأ سـداد الدفعـة األولـى بعـد إتمـام إجـراءات الفـرز والتظلمـات وإرسـال رسـائل نصيـة للعمـلاء المنطبقيـن بتاريـخ بدايـة سـداد الدفعـات ربـع السـنوية.

-يتم تسليم الوحدات حال جاهزيتها وسداد الدفعات ربع السنوية المستحقة.

-ترد تلك المبالغ في حالة عدم التخصيص.

فـي حالـة التأخـر فـي سـداد أي دفعـة عـن مواعيدهـا المقـررة يتـم احتسـاب غرامـة تأخيـر بنسـبة %2 عـن كل شـهر

تأخيـر أو جـزء مـن الشـهر، وذلـك مـن قيمـة الدفعـة المتأخـرة مـن تاريـخ اسـتحقاقها وحتـى تاريـخ سـدادها.



- فـي حالـة عـدم الالتـزام بسـداد دفعتيـن متتاليتيـن مـن الدفعـات ربـع السـنوية وحـل موعـد الدفعـة التـي تليهمـا

ً ولــم يتــم الســداد حتــى نهايــة مدتهــا، فــإن ذلــك يعــد عــدوال مــن المتقــدم صاحــب الطلــب عــن اســتكمال طلــب التخصيـص لعـدم التزامـه بسـداد الثـاث دفعـات ربـع السـنوية المسـتحقة ويحـق للصنـدوق وقـف إجـراءات التخصيـص والتعاقـد ويتـم رد المبالـغ المحصلـة للعميـل مـرة أخـرى، ولا يحـق لـه مطالبـة الصنـدوق بالاسـتمرار بالإعـلان.

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