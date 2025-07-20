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خارج الحدود

إعلام عبري يحدد موعد انتهاء عملية "مركبات جدعون" في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد عدة تقارير حول الموعد المحدد لانتهاء عملية "مركبات جدعون" في قطاع غزة.

 

انتهاء عملية "مركبات جدعون"

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكدت التقارير أن من المتوقع انتهاء عملية "مركبات جدعون" خلال أسبوع تقريبا.

وأوضحت أن جيش الاحتلال يعرض على المستوى السياسي خيارين في حال عدم التوصل إلى صفقة، الخيار الأول هو احتلال كامل لقطاع غزة وفرض السيطرة العسكرية، والخيار الثاني هو تطويق مربع مدينة غزة ومنطقة المخيمات في وسط القطاع والسيطرة على حوالي 90% من مساحته.

 

حسم المواجهة مع حركة حماس

في غضون ذلك، أجرى رئيس أركان الاحتلال إيال زامير جولة ميدانية وتقدير موقف، اليوم الأحد، في قطاع غزة، رافقته قيادات عسكرية رفيعة المستوى، بما في ذلك قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 98.

وأشاد زامير بالجهود العسكرية للقوات الإسرائيلية، مؤكدا أن إنجازاتها الميدانية تسرع حسم المواجهة مع حركة حماس وتفتح الباب أمام إمكانية إبرام صفقة لتحرير الأسرى.

وخاطب زامير الجنود قائلا: "تخوضون بكل شجاعة حربا عادلة ليس لها مثيل، وأهدافنا والإنجازات التي تحققونها تسجل تغييرا أمنيا لسنوات عديدة في المستقبل". وذلك وفق تعبيره.

كما أشار إلى الأحداث الأخيرة في سوريا، بما في ذلك السويداء، مشيرا إلى أنها "تثبت أن من لا يستطيع الدفاع عن نفسه في الشرق الأوسط لن يتمكن من العيش بأمان"، مؤكدا أن "المنظمات الإرهابية والعناصر الجهادية تشكل خطرا في كل الجبهات ويجب مواجهتها كما تفعل القوات الإسرائيلية في غزة".

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