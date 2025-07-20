الشناوي: معسكر تونس يسير بنجاح وجمهور الأهلي لا يقبل إلا بالرقم 1

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة طبرقة التونسية يسير بشكل مميز، ويشهد حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتحقيق الاستفادة القصوى قبل العودة لمنافسات الموسم الجديد.

الشناوي تحدث للموقع الرسمي ومنصات النادي عن الاستعداد للموسم الجديد وطموحات اللاعبين، حيث وأوضح: أن الأجواء في معسكر الإعداد مثالية للغاية، خاصة أن النادي اختار مكانًا مناسبًا يضمن الهدوء والتركيز، وهناك رغبة من جانب اللاعبين في الاستفادة من كل دقيقة بفترة الإعداد، نظرًا لما تمثله من أهمية قبل بداية الموسم الجديد الذي نسعى خلاله للفوز بكل البطولات.

وأضاف: الاهتمام كبير بالنواحي البدنية، وهو أمر طبيعي في فترة الإعداد، وكذلك الشق الفني خاصة أن المدير الفني الجديد لديه رؤية خاصة وجوانب خططية يرغب في تطبيقها، وهذا الأمر لا يقتصر على اللاعبين فقط، وإنما هناك تركيز على خطط جديدة في تدريبات الحراس ويتم استخدام تقنيات متقدمة في إطار التحضير المناسب للمرحلة القادمة.

وأكد الشناوي أن الموسم القادم سوف يشهد تحديات عديدة وأن اللاعبين سعداء ببدء بطولة الدوري في شهر أغسطس، خاصة أن تحديد أجندة الموسم وتوقفاته وموعد نهايته يتيح للجهاز الفني ترتيب أوراقه ويحدد فترات الراحة والأحمال البدنية، وهو أمر إيجابي للجميع، وأن الموسم سوف يكون صعبًا بسبب تغير خريطة المنافسة، بعد أن قامت معظم الأندية بتدعيمات كبيرة، وهو ما يؤكد أن بطولة الدوري سوف تكون أكثر صعوبة، ولكن الأهلي لديه دوافع كبيرة للحصول على كل البطولات من خلال التحضير المناسب واحترام جميع الفرق المنافسة.

وعن سكواد الأهلي الحالي قال: النادي اعتاد طوال تاريخه على وجود الأسماء الكبيرة من اللاعبين، ووجودهم يمثل إضافة للفريق، والجميع يتعامل وفقًا لنظام النادي والضوابط التي تحكم الجميع، والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تمثل الأولوية بشكل عام.

وأكمل: هناك عوامل عديدة تحيط بالفرق الكبيرة من حيث الضغوط وتأثير السوشيال ميديا، وطريقة تفكير كل جيل من اللاعبين مختلفة عن الآخر، وجمهور الأهلي لا يقبل إلا بالرقم 1 وهو المعتاد، والأهلي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب العقلية الاحترافية والكل يعمل وفقًا لنظام النادي الذي يسير به الجميع، ولا أحد يفكر سوى في تحقيق الألقاب لإسعاد الجماهير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.