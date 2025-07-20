الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

بعد رحيله للبنك الأهلي، ماذا قدم مصطفى شلبي مع الزمالك في 102 مباراة؟

مصطفىى شلبي
مصطفىى شلبي

انتقل مصطفى شلبي إلى صفوف فريق البنك الأهلي قادما من صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

مصطفى شلبي ينتقل إلى البنك الأهلي 

واتفق الزمالك مع البنك الأهلي على أن يضم مصطفى شلبي في صفقة بيع نهائي.

وفي السطور التالية نعرض أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك بعد رحيله عن الفريق.

 

أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك 

شارك مصطفى شلبي مع الزمالك في 102 مباراة ساهم خلالها بـ 30 هدفا.
حيث سجل مصطفى شلبي 15 هدفا وصنع 15 هدفا.

وتوج شلبي مع الزمالك بـ 3 بطولات وهي كالتالي: 

لقب الكونفدرالية 
لقب كأس السوبر الإفريقي 
لقب كأس مصر

منح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة 

من ناحيته قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء الغد.

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح اليوم قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت بالأمس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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