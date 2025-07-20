موعد مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الملعب التونسي غدا الاثنين، في أولي لقاء الأحمر الودية في مسعكر الفريق بتونس ضمن إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في تونس

وأعلن الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الملعب التونسي غدا الاثنين، علي أن يواجه فريق البنزرتي التونسي يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي

ومن المقرر أن يواجه الملعب التونسي، مساء غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

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