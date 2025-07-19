محافظ الغربية: تكثيف العمل بالطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وتلبية مطالب المواطنين

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن اقتراب الانتهاء من أعمال رصف طريق “الشين - قطور”، الذي عانى المواطنون من تدهور حالته على مدار سنوات، مما أثر على حركة التنقل وتسبب في تكرار الحوادث، مشيرًا إلى أن المشروع الذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية، يدخل الآن مراحله النهائية مع بدء تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية.

وأكد محافظ الغربية أن الطريق، الذي يمتد بطول 8 كيلومترات، يمثل محورًا مروريًا هامًا يربط بين مركز قطور والقرى والعزب التابعة له، ما يضاعف من أهمية الإسراع في إنجازه لتحقيق السيولة المرورية الآمنة والربط بين التجمعات السكنية والمرافق الحيوية، مع الحرص الكامل على تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وخلال متابعته الميدانية للأعمال، شدد محافظة الغربية على ضرورة مضاعفة وتيرة العمل على مدار الساعة للانتهاء من الرصف في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الطريق كان من بين الشكاوى المتكررة من المواطنين، بسبب تهالك الطبقات وامتلائه بالحفر، الأمر الذي استدعى وضعه على رأس أولويات مشروعات التطوير خلال المرحلة الحالية.

وأضاف محافظ الغربية أن المشروع لا يقتصر فقط على تحسين حركة المرور، بل يندرج أيضًا ضمن رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية وتهيئة بيئة تنموية متكاملة، خاصة في المناطق الريفية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة المشروعات على الأرض وضمان تنفيذها بجودة واستدامة تحقق رضا المواطن على المدى الطويل.

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