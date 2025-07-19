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رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

رئيس جامعة طنطا يتفقد
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان اختبارات القدرات

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، جولة تفقدية شاملة للجان اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة، وذلك لمتابعة سير العملية الامتحانية والتأكد من توفير كافة التسهيلات للطلاب المتقدمين. 

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وشملت الجولة مختلف اللجان التي يمر بها الطلاب المتقدمون، بدءًا من لجنة استلام المظروف، مرورًا بلجنة ملء البيانات، ثم لجنة الاختبار الشخصي، ولجنة الكشف الطبي، وصولًا إلى لجنة اختبار القوام، وتأكد رئيس الجامعة من سلاسة الإجراءات وحسن التنظيم في كل مرحلة.

 

وأشاد رئيس جامعة طنطا خلال جولته بالتنظيم الجيد للجان، وجهود القائمين عليها لضمان سير الاختبارات بكفاءة ويسر، مشددًا على أهمية توفير بيئة مريحة للطلاب تتيح لهم أداء الاختبارات على أكمل وجه، مضيفا أن الجامعة تحرص على أن تتم اختبارات القدرات بشفافية تامة ونزاهة كاملة، وأن يحصل كل طالب على حقه. 

جدير بالذكر أنه تم الكشف حتى الآن على عدد كبير من الطلاب المتقدمين، حيث بلغ عدد الفتيات اللاتي تم الكشف عليهن 600 طالبة، بينما وصل عدد البنين إلى 550 طالبًا، وذلك في مؤشر على الإقبال الكبير على الكلية ورغبة الطلاب في الالتحاق بها. وتواصل الجامعة جهودها لاستقبال المزيد من الطلاب وإجراء الاختبارات لهم بكفاءة عالية. 

جاء ذلك بحضور الدكتور هانى سعيد عميد كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

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