الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي بفيديو مؤثر

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

الأهلي، حرص الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، على تسجيل فيديو خلال تواجده بمقر النادي اليوم، يتضمن رسالة يوجهها إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد تأكد رحيله للدوري الأمريكي.

وقام وسام أبو علي بتسجيل الفيديو اليوم خلال تواجده في النادي، ومن المنتظر أن تقوم حسابات الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بإذاعته خلال الساعات المقبلة. 

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول قيمة القسط الأول من صفقة بيع وسام أبو على مهاجم الفريق إلى كولومبوس كرو الأمريكي، والمقدرة بـ5.5 مليون دولار، حيث يتأهب الأهلي لحسم الصفقة رسميا، وإعلان استلام قيمة القسط الأول فور وصوله، بعد الاتفاق على بيع اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري. 

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر. 

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