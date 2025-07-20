الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

10 صور ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الملعب التونسي غدا

الأهلي
الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد، في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي، الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس 

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل، حيث يلتقي غدا فريق الملعب التونسي في الثامنة مساء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ريبيرو خوسيه ريبيرو

مواد متعلقة

وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي بفيديو مؤثر

تعرف على طاقم تحكيم ودية الأهلي والملعب التونسي

الأكثر قراءة

مخططات من وراء الحدود، هكذا حاولت حركة حسم إعادة زرع الإرهاب في القاهرة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

السجن المشدد 6 سنوات لأم ألقت بأبنائها من أعلى كوبري العامرية

حريق داخل مطبخ مطعم شهير بحدائق القبة (فيديو وصور)

إنشاء سد جديد بإثيوبيا، باحث يكشف لعبة أديس أبابا في المياه لتعدين الذهب

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

بعد عقدي الـ 5 ملايين جنيه لزيزو وتريزيجيه، مستند يكشف تحرك جهات رقابية للتفتيش على الأندية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية