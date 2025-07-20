أخبار الاقتصاد اليوم: المركزى يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل.. بدء صرف مرتبات يوليو خلال ساعات.. وتحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البنك المركزى يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس 24 يوليو 2025

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو.

وأضاف البنك المركزي في بيان له أنه يتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قطاع الأمن السيبراني.

وأوضح البنك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع لينكد إن قائمة الوظائف الشاغرة تضم الآتي:

1-مهندس طب شرعي رقمي واستجابة للحوادث

2-محلل أول استخبارات أمنية

3- مهندس نظم

وأضاف البنك أن المواصفات والشروط والتقديم عبر موقع البنك المركزي على لينكد إن، منوها إلى أن آخر موعد للتقديم 27 يوليو الجاري.

ومن جانب آخر يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي البنوك والمؤسسات المالية بالحفاظ على سرية حسابات العملاء وعدم كشف أرصدتهم أو أية بيانات تتعلق بحساباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون.

وتأتي هذه الضوابط بهدف حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، حيث لا يجوز الإفصاح عن الرصيد أو المعاملات إلا بقرار من جهة قضائية مختصة أو بطلب من جهات معينة وفقًا للقانون.

ووفق المادة (١٠٥) من قانون البنك المركزي يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.

وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرصيد، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقًا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.

ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقًا للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات.

بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات.

بدورها، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025، خلال ساعات بالتحديد غدا الإثنين 21 يوليو 2025 بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية.

ومن المتوقع أن يكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة، يوم 21 يوليو 2025.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، فيتو

بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.



زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

أحمد كجوك وزير المالية، فيتو



تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك:

-زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.

-رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.

-دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.

كما أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.

الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات على إضافة مجالات التكنولوجيا المالية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ5 شركات، على إضافة مجالات تكنولوجيا مالية، وتجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، وتأسيس شركات ناشئة تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.

حيث وافقت اللجنة لشركة (Digified)، المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لمجالات عمل الشركة، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.



كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة نايس دير للتخصيم، وتأسيس شركة دايرة للتمويل متناهي الصغر، وتأسيس شركة آي سبلاي، كشركات ناشئة على أن تقوم كل منهم بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، كما وافقت اللجنة على تجديد قيد شركة "في لينس" في سجل مقدمي خدمات التعهيد.

وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.

تعرف على أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة، فيتو

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 429.3 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 401.2 جنيه، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 490 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 419 جنيهًا في الأسواق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية، بانخفاض 18 جنيها عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيه و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 393.6 جنيه، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بانخفاض 18 جنيهًا عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحمة، فيتو

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 353.4 جنيه، بارتفاع 31.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 407.8 جنيه في الأسواق، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أسعار اللحمة، فيتو

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 395.7 جنيه في الأسواق، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 115 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

ارتفاع الإيثريوم بأكثر من 6 % بعد إقرار قانون العملات المستقرة التاريخي

ارتفعت عملة الإيثريوم، كبير في عطلة الأسبوع، اليوم الأحد، وقفزت بنسبة 5.97% مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون العملات المستقرة جينيوس Genius Act.

ارتفاع سعر الإيثريوم

ووفقًا لشركة Coin Metrics، ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 5.97% ليصل إلى 3.778.84 دولارا أمريكيا، متداولًا عند أعلى مستوياته منذ يناير، هذا الارتفاع يأتي مع تزايد الزخم في سوق العملات البديلة، بحسب شبكة CNBC عربية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن قامت شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملات المشفرة، وورلد ليبرتي، مؤخرًا باستثمار كبير في إيثريوم.

سجلت العملة المشفرة، التي تبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من 455 مليار دولار، ارتفاعا بنحو 43% الأسبوعين الماضيين، وهي أكبر نسبة مكاسب لأسبوعين منذ أغسطس 2021 وبلغت المكاسب الشهرية لثاني أكبر عملة مشفرة حتى الآن 45.48%.

كما خطفت العملة المشفرة الأضواء مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون العملات المستقرة، وهو أول قانون رئيسي من نوعه في الولايات المتحدة.

وقتل ترامب عند توقيع القانون: "لقد تعهدت بإعادة الحرية والريادة الأميركية، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.. يُنشئ قانون جينيوس إطارًا تنظيميا واضحا وبسيطا لتأسيس وإطلاق العنان للوعد الهائل الذي تقدمه العملات المستقرة المدعومة بالدولار".

شهدت صناديق المؤشرات المتداولة، التي تتبع سعر الإيثر، تدفقات يومية صافية، يوم الخميس الماضي، فاقت تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة لأول مرة على الإطلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.