أول رد من كلية طب الإسكندرية عن أزمة إعلان الوظائف الشاغرة للأطباء

أثار إعلان وظائف للأطباء بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أزمة بعد تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والإشارة إلى وجود عجز في الأطباء بالمستشفيات الجامعية، وهجرة الأطباء وتقديم استقالات جماعية من القاهرة والإسكندرية للظروف غير المواتية.

وأصدرت كلية الطب جامعة الإسكندرية بيانا قالت فيه: إن ردًا على ما أثير مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان الوظائف الشاغرة للجلسة التكميلية للأطباء، القائمين بمستشفيات جامعة الإسكندرية في إبريل ٢٠٢٥ وطبقًا لإعلان الصادر في هذا الشأن، فأنه طبقًا للقائمة الأساسية للأطباء القائمين يتم إنعقاد جلسة أساسية لاختيار الوظائف في شهر سبتمبر، كما يتم إنعقاد جلسة تكميلية في إبريل التالي.

وأكدت الجامعة أن الجلسة التكميلية في التخصصات المختلفة تكون للأسباب التي خلت لأي سبب، إما أن تكون من الوظائف المتبقية من الجلسة الأساسية أو بسبب تنازل بعض الأطباء عن وظيفتهم والعودة إلى مستشفيات وزارة الصحة للإلتحاق بإحدى نيابات وزارة الصحة في التخصص الذي يرغب فيه والذي قد يكون خذ في الجلسة الأساسية ويكون متاح في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الهيئات الأخرى التي تصدر وظائفها بعد إعلان الوظائف لدينان أو قد يجد الطبيب فرصة أفضل خارج الجامعة بسبب رغبته الشخصية، وهذا متاح حسب اللوائح والقوانين وهو أمر معتاد عليه طبقًا للتقاليد المتبعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وبحسب البيان فإن مستشفيات جامعة الإسكندرية ملتزمة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية إختيار الأطباء القائمين، وأن الآلية سالفة البيان لا سيما تلك الإجراءات هي الآلية المتبعة منذ سنوات على مستوى مستشفيات جامعة الإسكندرية داخل جمهورية مصر العربية.

ونفى مصدر بجامعة الإسكندرية، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول تقدم 117 من أطباء المستشفيات الجامعية باستقالتهم، متهما جماعة الإخوان المحظورة قضائيا بتأجيج الرأي العام، ومحاولة إفشاء الشائعات بين المواطنين.

وأوضح المصدر، أن الجامعة هي التي أعلنت عن وظائف خالية، للأطباء المنتدبين وليس للأطباء الأساسيين كإجراء روتيني لهؤلاء الأطباء لاستكمال دراستهم العليا.

وأكد المصدر، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية، لا يوجد بها عجز في الطاقم الطبي، سواء التمريض، أو الأطباء، أو المساعدين، أو الفنيين، أو الإداريين، ويتم تسكين أطباء جدد سنويا وفق إعلانات التكليفات، وكل هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية أعلنت على مرحلتين هذا العام حاجتها لما يزيد عن 350 طبيبا في سبتمبر الماضي، وتم تسكينهم بالفعل، وبعد حدوث مستجدات مثل التحويل، والاعتذار، والقيام بمهام عمل أخرى، تم الإعلان عن خلو 117 وظيفة لطبيب منتدب، من الوظائف الإكلينيكية لأطباء المقيمين من مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية.

وكانت جامعة الإسكندرية أصدرت بيانا قالت فيه، أنه تقرر انعقاد جلسة تكميلية علنية يوم السبت الموافق 26 أبريل للأطباء خريجي كلية الطب دور أكتوبر 2022 ودور أبريل 2023 وأسنان 2021، والذين سبق لهم أن أبدوا رغبتهم أن يكونوا في قائمة الاحتياطي للاختيار من تلك الوظائف وذلك حسب الترتيب والمجموع التراكمي المطلق لنفس الدفعة.

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