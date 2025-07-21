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حوادث

اليوم، نظر إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الوراق" الإرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.

وذكر أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
 


قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه 

 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم وآخرين تولوا قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

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