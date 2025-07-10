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حوادث

المتهم بقتل زوجته في الوراق: ماتت في أيدي وأنا بضربها

متهم
متهم

تستجوب نيابة الجيزة المتهم بقتل زوجته في الوراق، لخلافات أسرية، للوقوف على ملابسات الحادث، وكيفية تنفيذه للجريمة. 

وخلال التحقيقات، أفاد المتهم بأنه أثناء تعديه بالضرب على زوجته بسبب خلافات بينهما، لم تستحمل الضرب تلك المرة وماتت في الحال، قائلا: “ماتت في أيدي وأنا بضربها”.  

مقتل سيدة في الوراق

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، بمقتل سيدة داخل مسكنها في الوراق، ووجه شقيق المجني عليها اتهاما لزوجها بارتكاب الجريمة.

وتمكن المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالاعتداء عليها مما أدى إلى مصرعها، نتيجة خلافات أسرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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