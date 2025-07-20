الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

تقارير: الهلال السعودي ينسحب من معسكر النمسا قبل انطلاقه

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

يواجه نادي الهلال السعودي تغييرًا اضطراريًا في خطة معسكره الخارجي، الذي كان من المقرر إقامته بين 31 يوليو و14 أغسطس في مقاطعة فالسربيرغ على الحدود النمساوية الألمانية، وذلك بعد خلاف مالي مع الشركة المنظمة.

طلبات مالية مبالغ فيها من الشركة المنظمة

وبحسب ما ذكرته صحيفة الجزيرة، قررت شركة الهلال الربحية إلغاء الاتفاق، بعد أن تفاجأت بطلبات مالية مبالغ فيها من الجهة المنظمة، التي استغلت شعبية “الزعيم” وتألقه الأخير في مونديال الأندية 2025، رغم وجود اتفاق مبدئي سابق.

في ظل هذه المستجدات، يتحرك الهلال سريعًا لتأمين موقع بديل وتوقيع اتفاق جديد مع متعهد آخر لضمان سير الإعداد للموسم المقبل دون تأخير.

يُذكر أن وفدًا إداريًا برئاسة فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لكرة القدم، كان قد أتم مؤخرًا كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل أن يتم الانسحاب منه بسبب المستجدات المالية.

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الهلال السعودي مقاطعة فالسربيرغ صحيفة الجزيرة مونديال الأندية 2025 شركة الهلال الربحية فهد المفرج

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