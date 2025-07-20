الهيئة العامة للاستثمار بين الطموح والعقبات، من يُنعش ثقة المستثمر؟

الهيئة العامه للاستثمار، مع تسارع التغيرات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، أصبح جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم أولويات الدول النامية، وعلى رأسها مصر وفي قلب هذا الملف الحيوي تقف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كجهاز حكومي مسؤول عن فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، والعمل كحلقة وصل بين الدولة والقطاع الخاص.

لكن، رغم الجهود المبذولة والتطور الملحوظ في الإجراءات والخدمات، لا تزال الهيئة تواجه تحديات كبيرة تحول دون تحقيق الطموحات الاستثمارية المستهدفة بالكامل.

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أدوار الهيئة الحيوية

تلعب هيئة الاستثمار دورًا محوريًا في تحسين مناخ الأعمال، من خلال تقديم خدمات "الشباك الواحد"، والترويج للمشروعات القومية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات كما تعمل على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الضمانات القانونية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية ضمن قانون الاستثمار الجديد.



البيروقراطية المؤسسية

ورغم التقدم في الخدمات الإلكترونية، لا تزال بعض الإجراءات تعاني من بطء التنفيذ وتداخل الجهات، مما يُضعف الثقة لدى المستثمرين ويؤثر على زمن اتخاذ القرار الاستثماري.



عدم استقرار السياسات الاقتصادية

التغييرات المتكررة في أسعار الفائدة وسعر الصرف تخلق بيئة غير مستقرة للاستثمار، وتجعل المستثمر في حالة ترقّب دائم.



ضعف الترويج الخارجي

يمكن القول ان الهيئة تعانى من نقص في حملات الترويج المدروسة في الخارج، والتي تستهدف أسواقًا بعينها بفرص محددة، مما يقلل من القدرة على المنافسة في جذب رؤوس الأموال العالمية.



تشريعات غير مكتملة أو غير مُفعّلة

على الرغم من صدور قوانين مشجعة، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يواجه عقبات، مثل تأخر إصدار اللوائح التنفيذية أو تباين التفسير من جهة إلى أخرى ورغم هذه التحديات، تبقى هيئة الاستثمار المصرية في موقع استراتيجي يمكّنها من أن تكون حجر الأساس في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير والشراكة مع القطاع الخاص، ومع استمرار جهود الإصلاح، ودعم القيادة السياسية، وتكاتف الجهات الحكومية، فإن الطريق نحو مناخ استثماري أكثر جذبًا وشفافية لا يزال ممكنًا.

جدير بالذكر المطلوب الآن هو إرادة تنفيذ حقيقية، ورؤية موحدة، وتعاون فعّال بين جميع مؤسسات الدولة، حتى تتحول الهيئة من مجرد جهاز إداري إلى قوة دافعة ومحفّزة للنمو الاقتصادي الحقيقي.

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