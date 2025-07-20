إحباط محاولة تهريب 2000 لتر بنزين مدعم في دمياط (صور)

تنفيذا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ دمياط

قاد مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط حملة ليلية مفاجئة، استهدفت ملاحقة المتورطين في تهريب المواد البترولية المدعمة، وذلك في استجابة فورية لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط،

ضبط 2000 لتر بنزين مهرب بمحطة باطنية

بدأت الحملة بعد منتصف الليل، حيث تمكن فريق المتابعة من رصد سيارة ربع نقل محملة بـ تنكين يحتويان على 2000 لتر من بنزين 80، أثناء تعبئتهما من إحدى محطات الوقود الرسمية. وتم تتبع السيارة حتى وصولها إلى محطة باطنية غير مرخص لها بتخزين أو بيع المواد البترولية.

مداهمة فورية أثناء عملية التفريغ



خلال عملية تفريغ البنزين داخل خزانات المحطة الباطنية، داهمت الحملة المكان، وتم ضبط السيارة والسائق وصاحب المحطة وهم في حالة تلبس. وكشفت التحقيقات أن الهدف من العملية هو تجميع البنزين المدعم وإعادة بيعه في السوق السوداء.

تحفظ ومصادرة وتحرير محاضر رسمية



تم التحفظ على السيارة وكميات البنزين، ونقلها إلى محطة معتمدة لتفريغها، والتحفظ عليها على ذمة التحقيق. كما تم تحرير محضر ضد السائق وصاحب المحطة غير المرخصة، بالإضافة إلى محضر تصرف ضد صاحب محطة البنزين التي تم منها التهريب، لتورطه في تعبئة البنزين بدون ترخيص رسمي.

حملات تموينية مكثفة بدمياط علي محات الوقود

تحقيقات النيابة العامة مستمرة



أُحيل المتهمون والمضبوطات إلى قسم الشرطة التابع لموقع الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

قيادات التموين تشارك في الحملة حتى الصباح



شارك في الحملة الأستاذ ضياء قنديل مدير الرقابة بالمديرية، والأستاذ محمد طلعت مدير الحوكمة، واستمرت الحملة حتى صباح اليوم التالي في متابعة دقيقة وميدانية مستمرة.

رسائل حاسمة من وكيل الوزارة



شدد الأستاذ مجدي عبدالكريم عامر على أن مديرية التموين لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للمساس بحقوق المواطنين أو التلاعب في منظومة الدعم. وأكد أن تعليمات معالي وزير التموين واضحة في التعامل الحاسم مع المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب.

دعوة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني



دعا وكيل الوزارة المواطنين الشرفاء إلى التعاون والإبلاغ عن أي وقائع تلاعب أو فساد، مؤكدًا أن بابه وهاتفه مفتوحان لتلقي البلاغات على مدار الساعة، كما ناشد منظمات المجتمع المدني دعم جهود الوزارة في كشف الفساد والتصدي له بكل قوة وشفافية.

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