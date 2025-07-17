حملة رقابية موسعة بمدينة دمياط تسفر عن إعدام 15 كجم أغذية فاسدة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس، حملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية واللوائح القانونية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تعزيز الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية.

حملات تفتيشية علي الأسواق بدمياط

ضبط محال مخالفة وإعدام أغذية غير صالحة

أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، من بينها تشغيل محال بدون تراخيص، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وقام مفتشو الأغذية خلال الحملة بإعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة، بلغ وزنها 15 كيلوجرامًا، بعد أن تبين تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر فورية واتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محاضر فورية ضد المحال المخالفة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية بالأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.