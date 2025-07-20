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خارج الحدود

الأمم المتحدة: أطفال غزة يعانون من الهزال وتجويع المدنيين جريمة حرب

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مساء اليوم الأحد، إن العائلات في قطاع غزة تواجه جوعا كارثيا.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: أطفال غزة يعانون من الهزال وبعضهم يموت قبل أن يصلهم الطعام.. الباحثون عن الطعام يخاطرون بحياتهم وتطلق النار على كثير منهم.

وتابع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ضرورة قانونية وأخلاقية.. لا يجوز استخدام التجويع سلاح حرب، وتجويع المدنيين جريمة حرب.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة صباح أمس السبت إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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