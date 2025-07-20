نظرة شاملة على البورصة خلال يوليو 2025.. فرص وتحديات تواجه شركات السمسرة وعمليات التداول.. خبراء: حركة تداولات قوية رغم الأزمات العالمية لتلك الأسباب

البورصة المصرية، تعد البورصة المصرية واحدة من أقدم أسواق المال في المنطقة العربية، حيث شهدت في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة على مستوى الأداء والسياسات والتوجهات الاستثمارية ومع دخول النصف الثاني من عام 2025، ويبرز المشهد العام للسوق بتوازن دقيق بين الفرص المتاحة والتحديات المتصاعدة، في ظل أوضاع اقتصادية محلية وعالمية معقدة.

الأداء في النصف الأول من 2025

وحسب خبراء بسوق المال أظهرت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال النصف الأول من عام 2025، حسب خبراء بسوق المال كما ارتفع مؤشر EGX30 بنحو 6% مدفوعًا بأداء قوي لأسهم البنوك وبعض شركات القطاع العقاري، فيما شهدت بعض القطاعات الأخرى، مثل الصناعة والبتروكيماويات تراجعًا طفيفًا نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وتقلبات سعر الصرف.

بالاضافة الى التحسن النسبي في المؤشرات والذى يُعزى إلى استقرار نسبي في السياسة النقدية من جانب البنك المركزي المصري، وتراجع معدل التضخم إلى مستويات أدنى من تلك المسجلة في 2024، مما منح المستثمرين درجة أعلى من الثقة خلال الربع الثاني من العام.

الفرص المتاحة

تشهد البورصة المصرية فرصًا واعدة على عدة مستويات، أبرزها:

واضاف الخبراء بسوق المال ان الحكومة تستعد لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الطاقة والخدمات المالية، ما يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة وزيادة عمق السوق.

بالاضافة الى ارتفاع اهتمام المستثمرين الأجانب مع تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بدأت التدفقات الأجنبية تعود بشكل تدريجي إلى سوق المال بالاضافة الى رقمنة السوق وزيادة الشمول المالي تعمل البورصة بالتعاون مع الجهات الرقابية على تطوير أدوات تداول رقمية ومنصات جديدة تستهدف جذب المستثمرين الأفراد، خاصة فئة الشباب.

التحديات القائمة

رغم تلك الفرص، تظل هناك تحديات تواجه السوق، منها:

ما زال الجنيه المصري يتعرض لتقلبات، وهو ما يسبب مخاوف لدى المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

محدودية السيولة رغم تحسن أحجام التداول، إلا أن بعض الأسهم القيادية تعاني من انخفاض مستويات السيولة، ما قد يؤثر على قدرة المستثمرين على الدخول أو الخروج من السوق بسهولة.

الظروف العالمية استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية يفرض ضغوطًا على الأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصري.

اقرا التالى: البورصة المصرية خلال 2025.. تحولات جذرية وفرص استثمارية واعدة في قلب التحديات الاقتصادية.. وخبراء يكشفون تاثير السياسات الاقتصادية على السوق

مستقبل البورصة المصرية

واكد محلليين فنيين بالبورصة ان المستقبل يبدو مشجعًا إذا استمرت الإصلاحات المالية والهيكلية، خاصة في ظل توجه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية العامة وزيادة الشفافية كما أن التحول الرقمي وتبني أدوات مالية حديثة مثل صناديق المؤشرات والصكوك سيسهم في تنشيط السوق وتعزيز الجاذبية الاستثمارية وفي المجمل، تمثل البورصة المصرية في يوليو 2025 فرصة واعدة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، لكنها تحتاج إلى بيئة تنظيمية مستقرة ومناخ استثماري أكثر مرونة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المنشود.

رأس المال السوقي للبورصة يربح 17 مليار جنيه بنهاية أول جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

أنظار المستثمرين اليوم إلى البورصة المصرية

تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى البورصة المصرية مع عودة التداولات الكاملة بعد استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات، في أعقاب أزمة حريق سنترال رمسيس، التي ألقت بظلالها على جلسات البورصة، وتسببت في توقف مؤقت للمنظومة.

تحركات قوية خلال جلسة اليوم

كما توقعوا، أن يشهد السوق تحركات قوية خلال جلسة اليوم، خاصة بعد حالة الهدوء النسبي التي غلبت على تداولات الاسبوع المنتهى.

ويُرجح أن تبدأ مؤشرات البورصة في استعادة جزء من خسائرها، مدعومة بتحسن الأداء الفني لعدد من الأسهم القيادية، وعودة السيولة تدريجيًا إلى السوق.

المؤشر الرئيسي “EGX30”

ويرى خبراء أن المؤشر الرئيسي "EGX30" قد يستهدف مستويات مقاومة قرب حاجز 27,000 نقطة، في حال استمرت موجة الشراء المؤسسي، بينما يُنتظر من مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يعكس بعض الزخم الصعودي إذا تحسنت معنويات المستثمرين الأفراد.

حركه تعاملات قطاعات البورصة

وعلى صعيد القطاعات، من المرجح أن تشهد أسهم الاتصالات والتكنولوجيا نشاطًا ملحوظًا، بعد عودة الخدمات بشكل شبه كامل، إلى جانب قطاع البنوك الذي يُتوقع أن يجذب تعاملات المؤسسات.

كما قد تظهر فرص انتقائية في قطاعي الأغذية والعقارات، مع ترقب المستثمرين لإفصاحات الشركات النصف سنوية.

حالة الحذر مسيطرة على بعض المتعاملين

في الوقت نفسه، يُنتظر أن تظل حالة الحذر مسيطرة على بعض المتعاملين، خاصة في ظل استمرار التخوف من تأثيرات فنية أو لوجستية متبقية من أزمة الحريق.

تعاملات نهاية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15191 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

السوق المصري يُظهر مرونة نسبية في التكيف مع التغيرات

جدير بالذكر رغم الصعوبات الاقتصادية، فإن السوق المصري يُظهر مرونة نسبية في التكيف مع التغيرات ومع دعم الحكومة لبعض القطاعات وتحفيزها للمنتج المحلي، تظل حركة البيع والشراء في يوليو 2025 متباينة بين القطاعات، لكنها تؤشر إلى إمكانية تعافي تدريجي في حال استقرار المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

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