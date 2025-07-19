البورصة المصرية خلال 2025.. تحولات جذرية وفرص استثمارية واعدة في قلب التحديات الاقتصادية.. وخبراء يكشفون تاثير السياسات الاقتصادية على السوق

تعتبر البورصة المصرية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث توفر سوقًا للأوراق المالية يساعد في توجيه رأس المال للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وبذلك تعد واحدة من أقدم البورصات في المنطقة والعالم وعلى مدار تاريخها، لعبت البورصة دورًا محوريًا في تنمية الاقتصاد المصري، لكنها شهدت العديد من التغيرات والتحولات التي شكلت معالمها الحالية.

أبرز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط

تعد البورصة المصرية من أبرز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنذ عام 2020 وحتى الآن، شهدت البورصة المصرية العديد من التطورات المتنوعة، التي تأثرت بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر، بالإضافة إلى التغيرات التنظيمية والهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الاستثمار في السوق.

في السطور التالية تتناول “ فيتو ”، أحدث التطورات في حركة البورصة المصرية، من خلال تسليط الضوء على التوجهات الرئيسية والأسباب التي تؤثر في حركة السوق، سواء إيجابيًا أو سلبيًا.

أداء البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة



من جانبها قالت ماجى سليم خبيرة اسواق المال ان البورصة المصرية تواجه تحديات كبيرة، حيث شهدت البورصة المصرية انخفاضًا في الأسعار نتيجة التخوفات الجيوسياسية.

دخول القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة



وتابعت: من بين أبرز التطورات في البورصة المصرية خلال الفترة الحالية تعزيز دور القطاع الخاص في السوق من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة حيث عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسهيل إجراءات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب العام، كما تم إدراج العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في سوق "النيل" المخصص لها.

إدراج الشركات الكبرى المدرجة عالميًا،

واضافت: البورصة المصرية توسعت في إدراج الشركات الكبرى المدرجة عالميًا، مثل بعض الشركات التابعة لمجموعات دولية، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التداول في السوق، هذا التوجه قد يعزز من التفاعل بين السوق المصري والأسواق العالمية، ويتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة للاستثمار في قطاعات غير تقليدية.

تأثير السياسات الاقتصادية على البورصة المصرية



ونوهت سليم الى ان السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تعتبر من العوامل المؤثرة بشكل كبير على حركة البورصة مثل تقليص الدعم الحكومي على بعض السلع الأساسية، ورفع سعر الفائدة، ما أثر في حركة السوق بشكل ملحوظ كما ساعدت بعض السياسات الأخرى مثل سعر الصرف في منح البورصة المصرية نوعًا من الاستقرار على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن واحدة من أبرز السياسات التي تم تبنيها هي زيادة تركيز الحكومة على الإصلاحات الهيكلية، مثل تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر أهمية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والمشروعات الكبيرة في البنية التحتية هذه السياسات ساعدت في جذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.

البورصة المصرية خلال شهر يوليو الجارى

ومن جانبه اكد نبيل فرج خبير اسواق المال ان البورصة المصرية شهدت خلال شهر يوليو 2025 العديد من التطورات الملحوظة التي تعكس مرونة السوق في التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية ومع استمرار محاولات الحكومة لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، أظهر السوق بعض الإشارات الإيجابية، وهو ما يعكس الثقة المستمرة من المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري في هذا التحقيق، سنستعرض أبرز التطورات في حركة البورصة المصرية في يوليو 2025، بما في ذلك التوجهات الاقتصادية الجديدة، وحركة المؤشرات، وأبرز القطاعات المستفيدة.

عوامل ساهمت في تحسن أداء البورصة يوليو 2025

من أبرز العوامل التي ساهمت في تحسن أداء البورصة في يوليو 2025 كانت السياسات الاقتصادية الإيجابية التي نفذتها الحكومة، مثل تحسين مناخ الاستثمار وتقليل القيود على الشركات المحلية والأجنبية. كما تواصلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية، والتي كانت قد شهدت تراجعًا في السنوات الماضية بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أن التوجهات الحكومية الأخيرة عززت من استقرار السوق. كما شهدنا أيضًا تحسنًا ملحوظًا في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما ساعد على زيادة الثقة في السوق.

جدير بالذكر حركة البورصة المصرية في يوليو 2025 تمثل إشارات إيجابية للاقتصاد المصري ورغم التحديات العالمية، فإن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، إلى جانب الأداء القوي للعديد من القطاعات، قد يعزز من الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

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