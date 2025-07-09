الأربعاء 09 يوليو 2025
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اقتصاد

بيان من البورصة المصرية بشأن استئناف التداول بعد أزمة حريق سنترال رمسيس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أعلنت البورصة المصرية عن استئناف التداول اعتبارا من اليوم، الأربعاء الموافق ٩-يوليو-٢٠٢٥.

ويأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة.

وأكدت البورصة المصرية في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.

وتجدد البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.

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