طريقة عمل الريزو بمذاق أحلى من الجاهز وأوفر

طريقة عمل الريزو، الريزو من أطباق الأرز الشهيرة التى تقدم فى مطاعم الدجاج المقلي، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار، وله شعبية كبيرة على مستوى العالم وهو طبق أمريكي مميز.

وطريقة عمل الريزو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الريزو.

مكونات عمل الريزو:-

2 كوب أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة صلصة باربكيو

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة سكر بني اختياري

مرق دجاج أو ماء مغلي حوالي 4 أكواب

للدجاج المقلي (ستربس)

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

عصير ليمونة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

بهارات دجاج

بيضة

كوب دقيق

بقسماط

طريقة عمل الريزو:-

اغسلي الأرز جيدا وانقعيه 20 دقيقة ثم صفيه.

في قدر على النار، سخني الزيت وأضيفي الثوم المفروم حتى يذبل.

أضيفي البابريكا، الكركم، الفلفل الأسود، والملح وقلبي الخليط.

أضيفي صلصة الباربكيو والسكر وقلبي دقيقة حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الأرز وقلبيه مع التوابل جيدا لمدة 3 دقائق.

أضيفي المرق أو الماء المغلي، ودعيه حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه ينضج حوالي 20 دقيقة حتى يستوي.

ثم تبلي شرائح الدجاج بالليمون، الثوم، الملح، الفلفل وبهارات الدجاج واتركيها نصف ساعة.

مررى الدجاج في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.

اقليه في زيت غزير حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

قدمي الريزو في طبق، وضعي فوقه شرائح الدجاج المقرمشة.

يمكنك إضافة صوص باربكيو أو مايونيز حار أو كاتشب حسب الرغبة.

يمكنك إضافة خضروات مفرومة مثل الفلفل الألوان أو البصل الأخضر لزيادة القيمة الغذائية.

الريزو يناسب الوجبات السريعة أو العزائم الخفيفة.

طريقة عمل الريزو

ولعمل الاستربس

مكونات عمل الاستربس:

500 جرام من صدور الدجاج (مقطعة إلى شرائح رفيعة)

1 كوب من الدقيق

كوب من البقسماط (فتات الخبز)

1 بيضة

نصف كوب من الحليب

1 ملعقة صغيرة من الملح

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا

1/2 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

1/2 ملعقة صغيرة من البصل البودرة

زيت نباتي للقلي

طريقة عمل الاستربس:-

قومى بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة أو طويلة (مثل أصابع).

إذا كنت تفضلين طراوة أكبر، يمكنك نقع الدجاج في خليط من الحليب والملح لمدة 30 دقيقة.

في وعاء، ضعى الدقيق وأضيفي له التوابل (الفلفل، البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، الملح).

في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب جيدًا.

في وعاء ثالث، ضعي البقسماط.

ضعي شرائح الدجاج أولًا في خليط الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وأخيرًا في البقسماط.

تأكدي من تغليف كل قطعة دجاج جيدًا بالبقسماط.

سخّني الزيت في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.

قومى بقلي شرائح الدجاج المغلفة بالبقسماط حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة (حوالي 4-5 دقائق لكل جانب).

بعد القلي، ضعى الدجاج على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدمى الاستربس ساخنا مع صلصة مثل صلصة الكاتشب أو صلصة الباربكيو أو أي صوص تفضله.

يمكن إضافة أي توابل أو أعشاب مفضلة لديك إلى خليط البقسماط مثل الزعتر أو الأوريجانو.

لتحضير الاستربس بطريقة صحية، يمكن شوي الدجاج بدلًا من قليه.

هذا الطبق مناسب للتقديم في العزائم أو كوجبة خفيفة في أي وقت.

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