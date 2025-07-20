الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

تشهد  أسعار الأرز اليوم، استقرارًا في الأسواق، وتتنوع أسعار الأرز المعبأ، حسب جودة الحبة وطبقا لاختلاف الأسواق وأماكن البيع.

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:

أسعار الأرز اليوم الأحد

 سعر الأرز المعبأ 

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 16.800 و17.700 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة

- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 17.500 و17.700 ألف جنيه.

سعر الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم في الأسواق


- سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو.

-تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيها للكيلو.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الأرز المعبأ اسعار الأرز اليوم أسعار الارز

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

أول تعليق من وزيرة البيئة بعد تقديم استقالتها من الحكومة

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الأهلي ينتظر قيمة القسط الأول من صفقة وسام أبو علي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية