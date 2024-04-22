طريقة عمل الريزو، على الطريقة الأصلية أحلى من الجاهز

طريقة عمل الريزو، الريزو من أطباق الأرز الشهيرة التى تقدم فى مطاعم الدجاج البروستد وهو عبارة عن أرز بالخلطة والدجاج الكرسبي.

وطريقة عمل الريزو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الريزو.

مكونات عمل الريزو:-

للصلصة:

كوب كاتشب

ملعقة كبيرة عسل نحل

ملعقة كبيرة عسل أسود

ملعقة كبيرة صويا صوص

ملعقة كبيرة خل

ربع ملعقة صغيرة من كل من

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ملح

ثوم بودر

بصل بودر

شطة

ربع كوب من صلصة الباربكيو

للأرز

2 كوب أرز مصري مغسول

بصلة صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة

ربع ملعقة من

ملح

فلفل أسود

بابريكا

كركم

كاري

2 ملعقة صغيرة ممسوحة سكر

مكعب مرقة دجاج

للفراخ:

صدور فراخ مقطعة أصابع

المكونات الجافة:

2 كوب دقيق

ملح

فلفل اسود

ثوم بودر

زنجبيل بودر

بابريكا

طريقة عمل الريزو، على الطريقة الأصلية واحلى من الجاهز، فيتو

طريقة عمل الريزو:-

نجهز الصلصة، حيث كل مكونات الصلصة في بولة ونقلبها جيدا.

نأخد حوالي 3 ملاعق كبيرة من الصلصة ونتبل بها الفراخ ونغطيها ونتركها في التتبيلة لمدة ساعة.

في الحلة الخاصة بعمل الأرز نضع ملعقة كبيرة زيت وملعقة كبيرة زبد وبعد أن تذوب نضيف السكر ونقلب حتى يتكرمل ولونه يصبح ذهبي.

ثم نضيف البصل ونشوحه ونضع مكعب المرقة وعندنا يذوب نضيف توابل الأرز التوابل، ثم نضيف ربع كوب من الصلصة التى حضرناها من قبل.

ثم نضيف الماء المغلي وبعد أن يتشرب الأرز الماء نغطيه ونهديء النار ونتركه ينضج بالطريقة المعتادة.

ثم نحضر الفراخ حيث نجهز المكونات الجافة جميعها في طبق ونقلبهم جيدا، ونحضر بولة عميقة بها ماء، حيث أخذ كل قطعة دجاج نغلفها فى خليط الدقيق والتوابل ثم نضعها فى الماء ثم نعيدها إلى الماء والتوابل، وهكذا حتى تنتهى كمية الفراخ.

ثم نضع الفراخ فى الزيت الغزير الساخن مع التقليب حتى تصبح ذهبية اللون.

ثم ننشلها من الزيت ونضعها على مصفاة أو ورق مطبخ.

ثم نقطع الدجاج المقلي إلى مكعبات، وتقدم الريزو فى طبق وعليه قطع الدجاج المقلي والصلصة ويقدم ساخنا