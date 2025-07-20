حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بحي ثالث دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة موسعة لرفع الإشغالات بنطاق حي ثالث، وذلك في إطار تعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التصدي الحاسم لكافة صور التعديات على حرم الطريق العام، وتحقيق الانضباط المروري داخل المدينة.

إشراف مباشر من رئيس المدينة

قاد الحملة سمير عتريس عبد الله، رئيس مركز ومدينة دمياط، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث جابت الحملة عددًا من الشوارع الرئيسية التي شهدت تكدسات نتيجة وجود تعديات وإشغالات مخالفة.

حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بدمياط

إزالة فورية للمخالفات

وتم خلال الحملة رفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمشاة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين، بما يضمن إعادة الانضباط إلى الشارع الدمياطي والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

استمرار الحملات بشكل يومي

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ تلك الحملات بشكل دوري ومستمر، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، ولضمان الالتزام بالقانون وعدم تكرار التعديات مرة أخرى.

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