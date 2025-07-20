حملات مكثفة لرفع كفاءة كورنيش السرو وتحسين المظهر الحضاري بدمياط (صور)

تواصل الوحدة المحلية لمدينة السرو جهودها لتجميل طريق كورنيش النيل وتحسين البيئة المحيطة به، وذلك في إطار توجيهات محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة البنية التحتية والطرق والإنارة العامة بمختلف المدن والمراكز.

إزالة المخلفات وتجميل الطريق بالأشجار

شهد طريق كورنيش النيل بمدينة السرو أعمالًا موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من على جانبي الطريق، وذلك ضمن خطة متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع إعادة التلوث البيئي. كما جرى غرس عدد من الأشجار بالمواقع التي تم تطهيرها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجمال البصري وتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

حملات مكثفة لرفع كفاءة كورنيش السرو وتحسين المظهر الحضاري

تدعيم الإنارة وتعزيز السلامة العامة

بالتنسيق مع مركبات الديوان العام لمحافظة دمياط، تم تدعيم الطريق بعدد من أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات والأسلاك الكهربائية، بهدف تحسين مستوى الإضاءة الليلية وضمان سلامة المارة والمركبات، في إطار الحرص على تحقيق الأمن البيئي والسلامة العامة للمواطنين.

تطوير الطريق الموازي لـ"خمسة حديث"

وفي سياق متصل، انتهت الوحدة المحلية من رفع كفاءة طريق كورنيش النيل الموازي لطريق "خمسة حديث"، حيث تم إزالة المخلفات المتراكمة منذ فترات طويلة، وتجميل المسار بزراعة أشجار الزينة، إلى جانب دعم الطريق بأعمدة إنارة جديدة وكشافات متطورة، بما يعكس الرؤية الشاملة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز الخدمات العامة بمدينة السرو.

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