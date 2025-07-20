الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

وزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية القُمر المتحدة لبحث تعزيز التعاون الأمني المشترك

وزير الداخلية يستقبل
وزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية القُمر المتحدة لبحث تعزي

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمد أحمد عثمان وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة، والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، لبحث سُبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية القُمر المتحدة لبحث تعزيز التعاون الأمني المشترك
وزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية القُمر المتحدة لبحث تعزيز التعاون الأمني المشترك

وزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية القُمر المتحدة

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أوجه الشراكة الأمنية بين وزارتي الداخلية، وناقشا آليات دعمها، إلى جانب التطرق لآخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الوزير القُمري أن زيارته لمصر تأتي في سياق توطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتعزيز التشاور المستمر بين مسؤولي الجانبين، مشيدًا بـ"مكانة مصر الرائدة" وجهودها الملموسة في دعم الدول الأفريقية، لا سيما على الصعيد الأمني.

 بحث تعزيز التعاون الأمني المشترك

كما عبّر عن تقديره للإمكانات التدريبية والتقنية المتطورة التي اطلع عليها خلال زيارته لبعض المنشآت الشرطية، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية في مجالات متعددة.

في المقابل، رحب اللواء محمود توفيق بالوزير الضيف والوفد المرافق، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.

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وأوضح الوزير أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني والتدريبي للأجهزة الأمنية القُمرية، مشددًا على أهمية التضامن لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يُعزز مناخ الاستقرار في القارة.

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