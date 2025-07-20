عبدالغفار: دعم رئاسي غير مسبوق للتنمية البشرية واستثمار طاقات الشباب لبناء المستقبل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لملف التنمية البشرية، والاستثمار في بناء الإنسان المصري، وتعزيز طاقة الشباب لصناعة أوطان مستدامة ومتطورة، باعتبار أن الشباب المصري والعربي هم بناة المستقبل والقوة الدافعة وصناع الأمل وقادة التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ثنائية مع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، ضمن فعاليات ملتقى شباب المعرفة في نسخته الرابعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية»، وذلك بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الملتقى حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى جانب قيادات أكاديمية وطلابية من عدة جامعات مصرية.

مليار شخص بحاجة لمهارات رقمية بحلول 2030



وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن نحو مليار شخص حول العالم سيكونون بحاجة لاكتساب مهارات تقنية رقمية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن مصر تمتلك رصيدًا بشريًا مميزًا يمكن توظيفه لتعزيز موقعها في مؤشرات التنمية العالمية، موضحًا أن الاستثمار في رأس المال البشري يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الصحة، والتعليم، والقدرة الاقتصادية للفرد.

وشدد الوزير على أن التعليم هو الثروة الحقيقية لأي دولة، وهو ما ينسجم مع حرص الدولة المصرية على تعزيز المهارات والمعارف لمواكبة التطور التكنولوجي، إلى جانب ما توليه من اهتمام كبير بتحسين خدمات الرعاية الصحية عبر مبادرات رئاسية ومشروعات قومية مثل التأمين الصحي الشامل و«100 مليون صحة».

كما استعرض الجهود التي قادتها مصر في المجال الصحي، من بينها القضاء على فيروس سي، والحصبة الألمانية، والملاريا، وتطوير تقنيات "التطبيب عن بُعد"، ورقمنة ملفات المرضى، والتوسع في تدريب الكوادر الطبية والتمريض.

المستشار فوزي: تمكين الشباب بالمعرفة سلاح ضد التضليل



من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أهمية رفع الوعي السياسي والمعرفي لدى الشباب، مشيرًا إلى جهود الدولة في تمكين الشباب من التفكير النقدي، والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وتعزيز تواصلهم مع مصادر المعلومات الموثوقة.

وتحدث فوزي عن أهمية قانون حرية تداول المعلومات الجاري العمل عليه حاليًا بالتعاون مع الجهات المختصة، والذي سيتضمن إنشاء جهاز مستقل للإشراف على تنفيذ القانون، وتنظيم آليات تداول المعلومات، وضمان الشفافية مع الحفاظ على الأمن القومي وخصوصية الأفراد.

وشدد على أن الشباب يمتلك القدرة على التغيير وصناعة المستقبل، إذا ما توفرت له الأدوات والفرص، داعيًا إلى تعزيز الحوار المجتمعي وتوسيع قنوات التثقيف السياسي والمعرفي.

ختام الجلسة



وفي ختام الجلسة التي أدارها السيد مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات، دعا الدكتور خالد عبدالغفار إلى استدامة التعلم مدى الحياة، مطالبًا بإطلاق برامج تعليمية تستهدف جميع الأعمار، مؤكدًا أن تطوير مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم هو الطريق نحو مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

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