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القومي للطفولة: إيداع "طفل التريلا" دار رعاية حرصا على مصلحته

المركز القومي للطفولة
المركز القومي للطفولة والأمومة، فيتو

أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة تدخل في واقعة الطفل الذي ظهر بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقود سيارة "تريلا"، حيث تبين أن الطفل دون الثانية عشرة، ويعد معرَّضًا للخطر وفق حكم المادة (96) من قانون الطفل، ومن ثم تتولى محكمة الطفل، دون غيرها بالنظر في أمره، والتي لها أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة (101) من هذا القانون.

وقال إنه كون الطفل المذكور معرَّضًا للخطر من قبل أهليته لعدم رعايته علي الوجه الأكمل، وقد سهَّل له والده قيادة المركبة موضوع الواقعة، وعليه ولحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وحرصًا على سلامته، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ، تم تقديم تقرير انتهى بالتوصية بإيداعه بصفة مؤقتة إحدى دور الرعاية المناسبة له، حرصًا على مصلحته الفضلي.

تلقي البلاغات والشكاوى عبر آليات الإبلاغ من خلال خط نجدة الطفل 16000

وأكد صبري عثمان، أنه يتم التدخل العاجل في مثل هذه الوقائع التي تنطوي على الخطر الجسيم وذلك من خلال تلقي البلاغات والشكاوى عبر آليات الإبلاغ من خلال خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، بالشكر والتقدير للنيابة العامة (من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام) على الاستجابات الفورية للبلاغات الواردة من الإدارة العامة لنجدة الطفل ووقائع تعرض الأطفال للخطر واتخاذ إجراءات وقرارات تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، فضلا عن توجيه الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي علي التعاون المثمر والمستمر لإخراج الأطفال من حالة الخطر وتوفير مأوى آمن مناسب لهم.

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التضامن الاجتماعي الدكتورة سحر السنباطي القومي للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل 16000 خط نجدة الطفل محافظة كفر الشيخ لوزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل

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