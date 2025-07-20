أول تعليق من وزيرة البيئة بعد تقديم استقالتها من الحكومة

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن امتنانها العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى طالما كانت قوة دافعة ومحفزا رئيسيا لتطوير والارتقاء بالعمل البيئى فى مصر، وركيزة أساسية لتحقيق العديد من الإنجازات في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لتغير المناخ، وتطوير البنية التحتية البيئية.

استقالة وزيرة البيئة من الحكومة

جاء ذلك بعد ما تقدمت باستقالتها نظرا لتعيينها كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية ساهم في إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية، لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ارتباطا بعملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات ذات أولوية وطنية، من بينها إدارة المخلفات، وجودة الهواء، وصون التنوع البيولوجي، وغيرها من الملفات البيئية الهامة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن خالص تمنياتها للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتوفيق والنجاح في تولى مهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، مؤكدة ثقتها في قدرتها على مواصلة مسيرة العمل البيئي، والبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة الدفع بملف البيئة كأحد أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل دعم القيادة السياسية والأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية لهذا القطاع الحيوي.

كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لجميع العاملين بوزارة البيئة وجهازيها شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وشركاء النجاح في المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مؤكدة ثقتها في استمرار التعاون بين وزارة البيئة وكافة أصحاب المصلحة؛ حفاظا على مصالح والحياة المعيشية للأجيال الحاضرة والمستقبلية وصونا للموارد الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.