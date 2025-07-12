إطلاق ورش عمل عن الشمول المالي وريادة الأعمال في الدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الاستمرار في فعاليات سلسلة ورش عمل، بعنوان "الشمول المالي وريادة الأعمال" بمراكز حياة كريمة في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتتم الفعاليات بالتنسيق والتعاون بين، الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، للتوعية من خلال المساجد، والدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ سامي عجور منطقة الوعظ والفتوى بالأزهر الشريف، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ومن خلال الرائدات الاجتماعيات، ومسئولي النظافة والبيئة في المراكز والمدن، للمرور على المواطنين في أماكن تواجدهم ، سواء في محال عملهم أو البيوت وحضانات الأطفال، وذلك لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع والترع والمصارف، وإلقائها فى الصناديق الخاصة بها، وتبليغ الوحدة المحلية فى حالة عدم وجود الحاويات الخاصة بالقمامة.

وسوف تتوالي وتستمر فعاليات حملة المحافظة لتشمل كافة شرائح المجتمع، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.