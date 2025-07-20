إنقاذ حياة رضيع ابتلع دبوسًا معدنيًا بمستشفى أطفال بنها

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبقيادة الدكتور محمود البرنس عباس، مدير عام المستشفى، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، بعد ابتلاعه دبوسًا معدنيًا استقر في الحلق، مهددًا مجرى التنفس بشكل بالغ الخطورة.

إنقاذ حياة طفل ابتلع دبوسًا معدنيًا بمستشفى أطفال بنها

وبحسب بيان صادر عن إدارة المستشفى، فإن الحالة وصلت في وضع حرج، حيث كان الدبوس يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الطفل، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا ودقيقًا.

و تولّى فريق الجراحة بقيادة الدكتور محمد متولي، رئيس قسم جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى، إجراء العملية بمشاركة الدكتور وليد محمد والدكتور محمد أيمن، وبالتنسيق الكامل مع أطباء التخدير، حيث تمت العملية بنجاح وفي وقت قياسي، دون حدوث أي مضاعفات.

وأكدت إدارة مستشفى الاطفال التخصصي بنها أن هذا التدخل يعكس الجاهزية العالية والاحترافية التي يتمتع بها الطاقم الطبي، ويُعد رسالة طمأنة لكل أسرة بأن رعاية الأطفال الصحية في أيدٍ أمينة.

وأشادت المستشفى بروح التعاون والتفاني التي أظهرها الفريق الطبي، ووجهت الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل النجاحات المتتالية للمستشفى.

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