استخراج بطارية من مريء رضيع ببنها

حقق فريق جراحة الأطفال بمستشفى أطفال بنها إنجازًا طبيًا جديدًا، تمثل في إجراء عملية دقيقة لاستخراج بطارية من مريء طفل يبلغ من العمر عامًا وأربعة أشهر، في تدخل عاجل أنقذ حياته من مضاعفات خطيرة.

وأوضح الدكتور محمد متولي، رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، أن الطفل وصل إلى الطوارئ وهو يعاني من صعوبة شديدة في البلع وآلام مستمرة بالصدر، مشيرًا إلى أن الفحوصات العاجلة كشفت وجود بطارية صغيرة مستقرة في المريء.

انقاذ طفل بعد استخراج بطارية من مريء الطفل

وأضاف الدكتور عمرو عبد الملك، استشاري جراحة الأطفال، أن الفريق الطبي تدخل فورًا باستخدام المنظار الجراحي، حيث تم استخراج البطارية بنجاح دون أي مضاعفات، مؤكدًا أن التدخل السريع والتقنيات الحديثة كانا عاملين حاسمين في إنقاذ حياة الطفل.

بطارية داخل مرئ طفل، فيتو

وحذر الأطباء من خطورة ابتلاع الأطفال للبطاريات الصغيرة والأجسام الغريبة، موضحين أنها قد تؤدي إلى حروق كيميائية في الجهاز الهضمي خلال ساعات قليلة، داعين أولياء الأمور إلى مراقبة أطفالهم باستمرار وتوفير بيئة آمنة خالية من المخاطر المنزلية.

ويعد هذا النجاح الطبي إضافة جديدة إلى سجل مستشفى أطفال بنها، ويعكس كفاءة الطواقم الطبية والتقنيات الحديثة المتوفرة، في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأطفال بمحافظة القليوبية.

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