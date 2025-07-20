إحالة أوراق عامل خردة قتل زوجته للمفتي بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، إحالة أوراق عامل خردة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها باستخدام "سكاكين وعصا خشبية وحزام ومطرقة وكيسا بلاستيكيا"، وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين، وكذلك قتل شخص أخر لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته المجني عليها الأولى، باستخدام سلاح أبيض "سكين" وعصر خشبية وحزام، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

إحالة أوراق عامل خردة للمفتي لاتهامه بقتل زوجته بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.



تعود أحداث القضية ليومي 29 / 6 / 2024/ و7 / 7 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "مجدي م ا"، 53 سنة، عامل خردة، في القضية رقم 21303 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5174 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنه قتل زوجته المجني عليها "ر س م" عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر ارتياب المتهم المزعوم في سلوكها، صمم في روية على قتلها وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، ورصد لتحقيق مأربه "حبل، مطرقة، حزام، كيس بلاستيكي"، وما أن ظفر بالمجنى عليها حتى شد على عنقها "حزام"، لبضع دقائق حتى أفقدها وعيها، وظنا منه أنها مازالت على قيد الحياة، كال لها عدة ضربات متتالية "بمطرقة"، قاصدًا مجري التنفس، ثم سدد عدة ضربات لها بالرأس حتي تيقن من تمام مقصده، وإزهاق روح المجني عليها، ولاحقًا على جريمته أضرم النيران بجثمانها وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، ونقل جثمانها إلي مكانًا بمنأي عن أعين المارة، وأشعل النيران به، فكان جثمانها للكلاب العقور وليمة، على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قتل عمدا مع سبق الإصرار المجنى عليه "صابر.إ"، حيث إنه على إثر ارتيابه المزعوم بعلاقته غير المشروعه مع زوجته المجني عليها الأولي، صمم في هدوء وروية على قتله وانتظر قرابة الأسبوع على جريمته الأولى، ورصد لتحقيق غرضه "سكينين، عصي خشبية، حزام"، واستدرجه إلى مسكنه على إثر صداقتهم، وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام "العصا الخشبية"، وكبل يديه بالحزام حوزته شلًا لمقاومته، وعاجله بطعنات متفرقة بـ"السكينين" حوزته، في مواضع قاتلة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه المصمم عليه مسبقًا على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أسلحة بيضاء "4 سكاكين، عصا خشبية، حزام، حبل، مطرقة، كيس بلاستيكي، بنزين"، بدون مسوغ قانوني أو ضرورة شخصية أو حرفية والمستخدمين في الجريمتين محل الوصف السابق والأسبق.

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