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رياضة

تعرف على طاقم تحكيم ودية الأهلي والملعب التونسي

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

كشفت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية اليوم، الأحد، عن طاقم تحكيم المباراة الودية التي تجمع بين فريقي الأهلي والملعب التونسي في الثامنة مساء غد الإثنين بمدينة "طبرقة"، ضمن استعدادات الفريقين لبدء منافسات الموسم الجديد.

الملعب التونسي ضد الأهلي
وقالت الإذاعة التونسية: إن الحكم التونسي محرز المالكي سيتولى إدارة المباراة الودية التي تجمع بين الأهلي، والملعب التونسي، بينما سيساعد المالكي في إدارة اللقاء كل من: وائل الحناشي (مساعد أول) يوسف الجامي (مساعد ثانٍ).

وخاض الفريق مرانه الأول اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

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