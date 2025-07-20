الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الاهلي لإعلان توجيه الشكر رسميا إلى لاعبه كريم نيدفيد عبر منصات النادي الرسمية بعد إنهاء كافة الأمور المتعلقة برحيل اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر، حيث سيمنح الأهلي للاعب الاستغناء مجانا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس 

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل، حيث يلتقي غدا فريق الملعب التونسي في الثامنة مساء. 

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الأهلي اصابة كريم نيدفيد كريم نيدفيد

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