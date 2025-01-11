وظائف البريد 2025.. بدء الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين اليوم..تعرف على أسئلة ونماذج الامتحانات.. ونصائح لدخول الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات

تبدأ اليوم السبت الامتحانات الإلكترونية، للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد -أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، وفقًا للمحافظة بهيئة البريد المصري لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع بوابة "فيتو" أسئلة الامتحانات الالكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري وتعليمات ونصائح دخول الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

أسئلة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري لعام 2025

وحول أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2025، ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

نشرت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات دخول الاختبارات للمتقدمين وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.

مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تقسيم مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، وفقًا للمحافظة.

وظائف البريد المصري لعام 2025

ومن المقرر بدء امتحان المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة اليوم السبت ١١ يناير الجاري، وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يأتي في إطار التيسير على المتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة للوظائف المذكورة الاستعلام عن موعد امتحانهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

ويمكن للمتقدمين لشغل هذه الوظائف في المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقدها.

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن الأعداد المطلوبة وعدد من انطبقت عليهم شروط التقديم وذلك للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن وظيفة محام ثالث العدد المطلوب للتعيين 60 محاميا وعدد من انطبقت عليهم شروط دخول الامتحان الإلكتروني بلغ 7632.

أما وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات المختلفة فإن العدد المطلوب 57 مهندسا وعدد من انطبقت شروط دخول الامتحان الالكتروني بلغ 2077 شخصا.

أما بشأن وظيفة اخصائي بريد ثالث وأخصائي خدمة عملاء ثالث وأخصائي مكتب بريد ثالث فإن العدد المطلوب للتعيين 2583 وعدد من انطبقت شروط دخول الامتحان الالكتروني بلغ 224,337.

وانتهي الخميس الماضي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الامتحانات الإلكترونية، للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري لعام 2025 والتي عقدت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، ذلك للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام

وقال الدكتور صالح الشيخ: “إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته”، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف البريد المصري 2025

وحول خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف البريد بموقع بوابة الوظائف الحكومية، فإنها تتضمن ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا.

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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