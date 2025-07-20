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جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية، فيتو
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امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة، اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وصرحت  سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن الامتحانات تكون وفقًا للجداول المعلنة، وتبدأ الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣.

 


جدول امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية


ويتم تأدية امتحان اللغة العربية يوم السبت 9  أغسطس، وامتحان الدراسات الاجتماعية 10 أغسطس، وامتحان اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء يوم 11 أغسطس ومادة العلوم يوم 12 أغسطس، ومادة الهندسة يوم 13 اغسطس.

 

يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائي ( وما يعادله ) من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩ ويؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت  الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء الموافق  ٢٠٢٥/٧/٣٠، ويؤدى طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١.

أما امتحانات النقل الإعدادى المهنى فتبدأ خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠، ويبدأ النقل الثانوى الفنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤.

وتبدأ امتحانات الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١.


 

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