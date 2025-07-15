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94 %‎ نسبة النجاح في التجاري.. تعليم شمال سيناء يعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات،
نتيجة الدبلومات، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025 (الدور الأول) بكافة نوعيات التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات، والتي شملت: التعليم التجاري، الصناعي، الزراعي، الفندقي، المهني، والمتقدم، بالإضافة إلى نظام “الجدارات”.


تعليم شمال سيناء يعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 

وقد جاءت نسب النجاح العامة على مستوى المحافظة على النحو التالي:

التعليم التجاري: 94.8%

التعليم الفندقي: 88.8%

التعليم الصناعي: 85.6%

التعليم الزراعي: 74.8%

التعليم المهني والفني بنظام الجدارات والمتقدم: 86%

من جانبه، صرّح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة أمين رضوان، بأن النتائج تم إعلانها بشفافية تامة، وأن المديرية تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني بالمحافظة من خلال دعم التخصصات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وإدخال نظم حديثة مثل نظام “الجدارات”.

 

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وأشار إلى أن المدارس الفنية في شمال سيناء شهدت تطورًا ملحوظًا في الإمكانيات والكوادر البشرية خلال الفترة الماضية، ما ساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق هذه النتائج المتميزة.

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