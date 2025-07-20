كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء وإلقاء زجاجات تحتوي على مواد قابلة للاشتعال في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المرج، فيتو



وبالفحص والتحقيق، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 30 مارس الماضي، حين تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرفين من سكان المنطقة، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المرج

وأسفرت المشاجرة عن إصابة الطرف الأول، المكوّن من شخصين، بجروح قطعية متفرقة، فيما أصيب الطرف الثاني، ويضم شخصين وسيدة، بإصابات مشابهة. وقد تبادل الطرفان الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء تم التخلص منها فور انتهاء الواقعة.

وتم ضبط أطراف المشاجرة في حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.