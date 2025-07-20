الداخلية: استخراج آلاف البطاقات عبر قوافل الأحوال المدنية.. واستمرار القوافل في 10 محافظات

يواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده المجتمعية من خلال الدفع بالقوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدد من المحافظات، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية والأوراق الثبوتية.

وتأتي هذه التحركات في إطار السياسة العامة للوزارة التي تستهدف تعزيز الدور المجتمعي وتوفير الخدمات بصورة ميسرة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

استخراج وتسليم 76 ألف مستند رسمي خلال حملات الأحوال المدنية الأخيرة

وقد شهدت الأيام الأخيرة استمرار إيفاد القوافل المتنقلة إلى محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

وأسفرت هذه الحملات عن استخراج 7680 بطاقة رقم قومي، إلى جانب 36807 من المُصدرات المميكنة.

وفي ضوء الإقبال الكبير من المواطنين، تقرر استمرار عمل هذه القوافل اعتبارًا من 19 يوليو 2025.

قوافل متنقلة من الداخلية لتسهيل إصدار بطاقات الرقم القومي لذوي الهمم وكبار السن

كما استمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة (15340) و(15341)، حيث تم الاستجابة للطلبات الفورية، وطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وأسفر ذلك عن استخراج وتوصيل 737 بطاقة رقم قومي و158 مصدرًا مميكنًا إلى أصحابها في نفس اليوم.

وفي السياق ذاته، استجاب القطاع لعدد من الالتماسات الإنسانية، حيث تم إيفاد مأموريات منزلية إلى 73 حالة إنسانية لتجديد بطاقات الرقم القومي، سواء في منازلهم أو بالمستشفيات. كما تم إرسال فرق ميدانية إلى العاصمة الإدارية وعدد من الأندية الخاصة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ362 مواطنًا ومواطنة.

وفي إطار دعم فئة "قادرون باختلاف"، واصل القطاع استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ450 حالة، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بالخدمة المقدمة وسرعة الإجراءات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الجهود في إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات شرطية وجماهيرية متكاملة بطريقة حضارية تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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