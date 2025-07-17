الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة

محافظ دمياط، ڤيتو
محافظ دمياط، ڤيتو

 ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، اجتماع لجنة تقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، إلى جانب أعضاء اللجنة المعنية.

 

استعراض الإجراءات ومراجعة ملفات الإصلاح الزراعي

 شهد الاجتماع استعراضًا شاملا  لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف تقنين أراضي الدولة خلال الفترة الماضية، حيث ناقش المحافظ موقف التسعير للحالات الواقعة تحت ولاية هيئة الإصلاح الزراعي، خاصة الأراضي 

وأكد أهمية الالتزام بالمعايير والضوابط القانونية لضمان تحقيق أسعار عادلة تراعي حقوق الدولة والمواطن.

 

محافظ دمياط يبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة
محافظ دمياط يبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة

 

التنسيق مع التخطيط العمراني والمتغيرات المكانية

 كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع إدارة التخطيط العمراني ووحدة المتغيرات المكانية، لتحديد الإحداثيات الدقيقة للطلبات المقدمة، خاصة في الحالات التي تعرضت للتبوير، بما يتوافق مع ما نص عليه القانون في هذا الشأن.

تحديد سعر إيجار الأراضي الزراعية

وفي خطوة حاسمة، أعلن "الشهابي" عن اعتماد سعر إيجار الأراضي الزراعية بالمحافظة ليكون ٢٥٠٠٠ جنيه للفدان سنويًا، على أن يتم احتساب نسب تميز وفقًا لمعايير محددة أقرتها اللجنة، لضبط منظومة الإيجارات وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

 

تسريع إجراءات التعاقد وتسجيل البيانات

كما تناول الاجتماع مناقشة إجراءات التعاقد طبقًا للإطار القانوني المنظم للملف، مع التأكيد على ضرورة تسجيل كافة الخطوات على المنظومة الرقمية، لتوثيق الإجراءات وضمان الشفافية.

تذليل العقبات ووضع خطة تنفيذية جديدة

واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه منظومة العمل، مؤكدًا على ضرورة وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الحالات الخاصة، بهدف تحقيق طفرة في معدلات التنفيذ واستيداء حقوق الدولة وتطبيق القانون بحزم.

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