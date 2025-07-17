الهلال السعودي يتفق مع ياسين بونو على تمديد عقده

توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع حارسه الدولي المغربي ياسين بونو، على تجديد عقده لفترة إضافية، بعد تألقه مؤخرا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وينتهي تعاقد ياسين بونو مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، حيث انضم إلى الزعيم، قادمًا من إشبيلية، في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

الهلال السعودي يتفق مع بونو على تمديد عقده حتى 2028

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن الهلال اتفق مع بونو على التجديد لموسمين إضافيين، ليبقى مع الفريق حتى 2028.

وقدم ياسين بونو، أفضل مستوياته مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025، وكان سببًا رئيسيًا في تأهل الفريق لدور الثمانية.

ومنذ انتقاله إلى الهلال السعودي، شارك بونو في 92 مباراة، استقبل خلالها 85 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 36 مباراة، وساهم الحارس المغربي في حصد الزعيم 4 ألقاب حتى الآن (دوري روشن وكأس خادم الحرمين وكأس السوبر السعودي مرتين).

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