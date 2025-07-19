بتدريبات شاقة، برشلونة يستعد للموسم الجديد (فيديو)

الدوري الإسباني، واصل فريق برشلونة تدريباته الجادة للتحضير للموسم الجديد بالدوري الأسباني.

ومن المقرر أن يسافر برشلونة إلى اليابان وكوريا الجنوبية لخوض 3 مباريات ودية بالمعسكر هناك.

من تدريبات يوم السبت صباحا 19 يوليو 2025 💪🏼🔵🔴✅️pic.twitter.com/JVGDC0qh8i — Insider Barça (@Insiderfcb21) July 19, 2025

فيما حددت رابطة الليجا مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

مباريات الجولة الأولى من الليجا



وتحددت مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة مقرر لها يوم 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.



بينما مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا مقرر لها يوم 17 أغسطس، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد وهو حامل لقب المسابقة بعد تفوقه على غريمه التقليدي ريال مدريد في سباق التتويج في الموسم الماضي.

بينما ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد تشابي الونسو يبحث عن استعادة اللقب وتعويض جماهيره عن الخروج بدون ألقاب كبرى الموسم الماضي.

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