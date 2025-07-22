أستاذ قانون دولي: إعلان "الأونروا" عن المجاعة اعتراف أممي بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن إعلان وكالة الأونروا عن تجويع إسرائيل للمدنيين في غزة، بمن فيهم المئات من الأطفال، يمثل اعترافًا دوليًا رسميًا بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف صمته المخزي واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم المنظمة.

التجويع أخطر سلاح ضد الفلسطينيين

وقال الدكتور مهران في تصريح لـ «فيتو» إن استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين، مؤكدًا أن هذا السلوك يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

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وأوضح خبير القانون الدولي أن تجويع المئات من الاطفال الفلسطينيين يعتبر جريمة إبادة جماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تنص على أن الإبادة تشمل فرض ظروف معيشية يراد بها تدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا، مشيرًا إلى أن استهداف الأطفال بالتجويع المتعمد يهدف إلى القضاء على الجيل القادم من الفلسطينيين.

وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان التموين الكافي للسكان المدنيين وفقًا للمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وفقًا للمادة 23 من نفس الاتفاقية، لكنه أكد ان إسرائيل تنتهك هذه الالتزامات بشكل منهجي ومتعمد لتحقيق أهداف إجرامية.

الموقف المخزي للمجتمع الدولي من القضية الفلسطينية



وانتقد أستاذ القانون الدولي الموقف المخزي للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن الصمت على هذه الجرائم يجعل المجتمع الدولي شريكًا فيها من خلال التواطؤ السلبي، مشيرا إلى أن المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تلزم جميع الدول بمنع هذه الجريمة وقمعها، وليس مجرد التنديد بها.

ولفت إلى أن مبدأ المسؤولية عن الحماية، الذي تبنته الأمم المتحدة، يلزم المجتمع الدولي بالتدخل لحماية السكان المدنيين عندما تفشل الدولة في حمايتهم أو عندما تكون هي من ترتكب الجرائم ضدهم.

حقوق اللاجئين الفلسطينيين

وأكد الدكتور مهران على ضرورة عودة الأونروا للمشهد كونها المؤسسة الدولية الشرعية المخولة برعاية اللاجئين الفلسطينيين، مطالبًا بسحب ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية التي وصفها بـ اللاإنسانية، والتي كشفت كل المؤشرات عن تورطها في توزيع مواد مخدرة مع المساعدات بهدف إيذاء الفلسطينيين.

وأوضح أن الأونروا تتمتع بشرعية دولية مستمدة من قرارات الأمم المتحدة، بينما المؤسسات البديلة تهدف إلى تطبيع الاحتلال وتمكين إسرائيل من المزيد من الجرائم تحت ستار العمل الإنساني، مؤكدًا أن محاولة تصفية الأونروا تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

ودعا مهران إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل الانضمام الي دعوى جنوب أفريقيا المقامه أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية، وإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة على إسرائيل.

كما طالب بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن استخدام التجويع ضد الفلسطينيين يمثل عارًا على الضمير الإنساني، وأن المجتمع الدولي سيحاسبه التاريخ على صمته المخزي إزاء هذه الجرائم المنظمة. مشددا على أن العدالة الدولية ستطال جميع المتورطين في هذه الجرائم مهما طال الزمن.

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