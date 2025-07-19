السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 يوليو 2025، أبرزها ديربي مانشستر يونايتد وليدز

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 19 - 7 - 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، خاصة في أوروبا، حيث تعمل الفرق هناك بقوة من أجل الاستعداد لخوض غمار منافسات الموسم الجديد. 

وتحرص فرق القمة في الدوري الإنجليزي على خوض مجموعة من المباريات القوية على المستوى الودي، وتأتي على رأس تلك المباريات مباريات ديربي بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة كالتالي:

مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات والقنوات الناقلة
فرنسا ضد ألمانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Mena 1

 

مواعيد مباريات وديات الأندية

أياكس X كي في ميكيلين – الساعة 3:30 ظهرا

مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا

نيس ضد أجاكسيو – الساعة 4 عصرا

ميوسيلفيتز ضد لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

ريدينج ضد توتنهام – الساعة 5 مساء

نوتنجهام فوريست ضد موناكو – الساعة 5 مساء

هانسا روشتوك ضد أستون فيلا – الساعة 5 مساء

نانت ضد جونجامب – الساعة 6:30 مساء

بي دبليو لينز ضد إبسويتش تاون – الساعة 7 مساء

لوهافر ضد لومان – الساعة 7 مساء

إف إس فرانكفورت ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7 مساء

سبورتنج براجا ضد سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء

إشبيلية ضد سندرلاند – الساعة 10 مساء

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة مواعيد مباريات وديات الأندية

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